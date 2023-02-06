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Вадим Шипачёв рассказал, благодаря чему игра «Ак Барса» наладилась

Вадим Шипачёв рассказал, благодаря чему игра «Ак Барса» наладилась
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв прокомментировал изменения в команде. Сейчас казанцы, неудачно начавшие сезон, с 77 очками занимают первое место в Восточной конференции.

«Что изменилось? На самом деле мы просто притёрлись друг к другу. Раньше было недопонимание, кто где должен играть. Мы менялись с Радулом, мне доводилось играть на пятаке, а ему у борта. Шайба просто не шла, мы никак забить не могли. Сейчас поработали, и голы потихонечку пошли. Надеюсь, что дальше всё будет ещё лучше.

Насколько важно для «Ак Барса» быть именно первым в конференции? Скажу как обычно: мы хотим выиграть каждый матч. Никогда не выходим, чтобы проигрывать. Надо стараться побеждать постоянно. А как там в таблице сложится, потом посмотрим. Но такая упорная борьба, по-моему, это вообще в первый раз такое. И у лидеров очков примерно поровну, и внизу четыре клуба за путёвку в плей-офф бьются», — приводит слова Шипачёва «Матч ТВ».

Напомним, подъём казанцев случился после возвращения на пост главного тренера Зинэтулы Билялетдинова. При опытном наставнике «Ак Барс» провёл 17 матчей. В девяти из них казанцы одержали победы в основное время, ещё четыре — за его пределами. Всего «Ак Барс» с конца декабря проиграл лишь в двух встречах в основное время.

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