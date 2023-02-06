Шипачёв — о травме Зыкова: жалко человека — потерял все зубы. Но так уж получилось

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв поделился мыслями о поражении команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА. Кроме того, опытный форвард высказался о жуткой травме хоккеиста санкт-петербургского клуба Валентина Зыкова. Нападающий СКА попал под мощный силовой приём игрока «Ак Барса» Александра Радулова. В результате этого столкновения хоккеист потерял большое количество зубов.
«Это был особенный матч? Конечно, мы ехали в Питер, зная, что нас там ждёт хорошая команда. И начали неплохо. Чтоб закончить первый период 3:3 — такого в чемпионате очень давно не было. Потом мы вышли вперёд, и вот тут нам стоило начать строже в обороне играть. Но не получилось.
Стык Зыкова и Радулова, когда игрок потерял почти все зубы — с виду нелепость? Первая смена, все заряжены. Видимо, против Радулова хотели применить силовой приём. Санька просто увидел это и успел сгруппироваться. Судьи потом посмотрели — всё в пределах правил. Конечно, жалко человека — потерял все зубы там. Наверное, ещё и сотрясение получил. Конечно, желаю Зыкову здоровья. Но так уж получилось», — приводит слова Шипачёва «Матч ТВ».
- 6 февраля 2023
-
21:20
-
21:00
-
20:37
-
20:13
-
19:45
-
19:16
-
18:51
-
18:21
-
17:55
-
17:25
-
16:51
-
16:19
-
15:13
-
15:08
-
14:58
-
14:50
-
14:42
-
14:13
-
13:45
-
13:38
-
13:12
-
13:00
-
12:22
-
12:06
-
11:34
-
11:22
-
11:06
-
10:47
-
10:23
-
10:14
-
10:01
-
09:39
-
09:21
-
09:07
-
08:47