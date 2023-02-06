Шипачёв — о травме Зыкова: жалко человека — потерял все зубы. Но так уж получилось

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв поделился мыслями о поражении команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА. Кроме того, опытный форвард высказался о жуткой травме хоккеиста санкт-петербургского клуба Валентина Зыкова. Нападающий СКА попал под мощный силовой приём игрока «Ак Барса» Александра Радулова. В результате этого столкновения хоккеист потерял большое количество зубов.

«Это был особенный матч? Конечно, мы ехали в Питер, зная, что нас там ждёт хорошая команда. И начали неплохо. Чтоб закончить первый период 3:3 — такого в чемпионате очень давно не было. Потом мы вышли вперёд, и вот тут нам стоило начать строже в обороне играть. Но не получилось.



Стык Зыкова и Радулова, когда игрок потерял почти все зубы — с виду нелепость? Первая смена, все заряжены. Видимо, против Радулова хотели применить силовой приём. Санька просто увидел это и успел сгруппироваться. Судьи потом посмотрели — всё в пределах правил. Конечно, жалко человека — потерял все зубы там. Наверное, ещё и сотрясение получил. Конечно, желаю Зыкову здоровья. Но так уж получилось», — приводит слова Шипачёва «Матч ТВ».