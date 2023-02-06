Гашек прокомментировал ответ комиссионера НХЛ на критику российских хоккеистов
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Великий чешский вратарь Доминик Гашек прокомментировал ответ комиссионера Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэна на критику в отношении российских хоккеистов со стороны экс-хоккеиста. Бывший голкипер активно призывает НХЛ отстранить россиян.
«Это его самое первое заявление о том, на что я указываю. Первое письмо я отправил ему примерно через неделю после начала спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). И ещё одно в декабре. Никакой реакции пока. Так что я рад, что он хоть что-то сказал. Мы можем не сойтись во мнениях, но я убеждён, что НХЛ придётся расплачиваться за то, как она относится к российским хоккеистам», — приводит слова Гашека чешское подразделение CNN.
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