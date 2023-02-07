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Андрей Кузьменко забил 22-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

Андрей Кузьменко забил 22-й гол в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Ванкувер Кэнакс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Единственную на данный момент шайбу забросил российский нападающий Андрей Кузьменко. Для форварда этот гол стал 22-м в нынешнем сезоне НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Кузьменко принял участие в 49 матчах, в которых записал в свой актив 22 гола и сделал 22 результативные передачи.

Напомним, ранее Кузьменко подписал двухлетний контракт с «Ванкувер Кэнакс». Общая сумма сделки составляет $ 11 млн. В соглашении также прописаны 12 команд, куда его нельзя обменять. Россиянин проводит свой первый сезон в НХЛ.

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