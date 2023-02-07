Андрей Кузьменко забил 22-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Ванкувер Кэнакс».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Единственную на данный момент шайбу забросил российский нападающий Андрей Кузьменко. Для форварда этот гол стал 22-м в нынешнем сезоне НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В нынешнем сезоне НХЛ Кузьменко принял участие в 49 матчах, в которых записал в свой актив 22 гола и сделал 22 результативные передачи.
Напомним, ранее Кузьменко подписал двухлетний контракт с «Ванкувер Кэнакс». Общая сумма сделки составляет $ 11 млн. В соглашении также прописаны 12 команд, куда его нельзя обменять. Россиянин проводит свой первый сезон в НХЛ.
- 7 февраля 2023
-
04:35
-
04:02
- 6 февраля 2023
-
23:55
-
23:45
-
23:00
-
22:59
-
22:43
-
22:18
-
22:00
-
21:48
-
21:20
-
21:00
-
20:37
-
20:13
-
19:45
-
19:16
-
18:51
-
18:21
-
17:55
-
17:25
-
16:51
-
16:19
-
15:13
-
15:08
-
14:58
-
14:50
-
14:42
-
14:13
-
13:45
-
13:38
-
13:12
-
13:00
-
12:22
-
12:06
-
11:34