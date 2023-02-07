Гашек: надо понять одноклубников российских хоккеистов — всегда вместе. Им трудно говорить
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Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек высказался об отношении североамериканцев к российским игрокам.
«Я много лет прожил за границей, в США. Какие у меня впечатления о том, как местные жители относятся к европейским проблемам? Их можно понять. Американцы и канадцы действительно далеко от Украины. Они не чувствуют ни малейшей опасности. Ещё надо понять одноклубников российских хоккеистов — они с ними каждый день, вместе ходят на обеды, дружат. Поэтому им трудно говорить. Я ни в коем случае никого не защищаю, но понимаю, что для них это вопрос далёкий. Их родственники не умирают. Повторяю, НХЛ должна заплатить миллиарды долларов за своё отношение. Это моя цель», — приводит слова Гашека чешское подразделение CNN.
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