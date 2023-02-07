Николай Антропов рассказал историю, как его из Швеции тайно увозили в Канаду

Бывший нападающий НХЛ Николай Антропов, сейчас работающий тренером по развитию в «Торонто Мэйпл Лифс», рассказал историю, как его из Швеции тайно увозили в Канаду.

«Это классная история. Когда СССР распался, тренеры стали уезжать за лучшей жизнью в Россию и забирали с собой часть игроков. Мне было лет 15, и мы играли финал в России. Несколько тренеров обратились к моему тренеру, хотели забрать меня к себе. Одним из клубов был ЦСКА. Я загорелся, очень хотел поехать. Можете представить, что для пятнадцатилетнего значит играть за команду Красной Армии. Но папа сказал, что я никуда не поеду, пока целый год не отыграю у нас в основе.



Я был взбешён, потому что многие ребята из моей команды уехали в Россию. Но никто там, кстати, не пробился. В общем, в 16 лет в конце сезона я сыграл восемь матчей в основе, в 17 лет провёл там целый сезон. Потом был драфт, и «Торонто» предложил на выбор либо ехать в ОХЛ, либо в аренду в «Динамо». В 18 лет переехал в Москву, отыграл там сезон.



От «Торонто» ничего не было слышно, в России сборы начинаются уже в июле, так что я подписал новый контракт в Москве. За три недели до начала сезона мы были на турнире в Швеции. После четвертьфинала едем в отель, и мне звонит мой русский агент. Говорит: «Сегодня в полночь подходи к чёрному ходу, там тебя будет ждать машина. Поедешь на арену, соберёшь вещи, и в шесть утра у тебя рейс в Торонто». Я такой — ёлы-палы, что происходит? Я только снял квартиру в Москве, там моя девушка, с собой у меня только трусы, носки и костюм «Динамо». В общем, я никому ничего не сказал, прокрался через задний ход, там меня ждал шведский скаут «Торонто». Мы поехали на арену, я собрал вещи, и в шесть утра сидел в самолёте в Торонто, а через два дня был на сборах «Лифс». Безумие!», — сказал Антропов в американском подкасте Cam&Strick.