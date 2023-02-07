Самсонов: в России внимание к рекорду Овечкина больше, чем в Канаде
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Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.
«Говорят, что рекорд Овечкина – тема номер один в программах о хоккее в США, в Канаде так же? Я сейчас особо прессу не читаю. В этом году для себя решил, что не хочу лишним голову забивать. Но, конечно, захожу смотреть, как «Магнитка» играет, что-то на глаза попадается, в основном про КХЛ.
Мне кажется, в России внимание к рекорду Овечкина больше, чем в Канаде. Тут всё равно на первом плане Мэттьюс, Макдэвид, канадские команды», — цитирует Самсонова Sport24.
Овечкин за свою карьеру в НХЛ забросил 812 шайб. У Гретцки — 894 гола.
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