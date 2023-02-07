Верба и Лалонд устроили яркую драку в матче минского «Динамо» и «Спартака»
Поделиться
В эти минуты в Минске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимает на своём льду «Спартак». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.
На четвёртой минуте матча зрелищную драку устроили форвард гостей Марк Верба и канадский защитник хозяев Шон Лалонд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
После эпизода каждый из хоккеистов получил по пять минут за драку.
Верба в текущем сезоне провёл за «Спартак» 19 матчей, в которых отметился одной результативной передачей с показателем полезности «-1».
Шон Лалонд в 45 матчах регулярного сезона КХЛ за минчан забросил одну шайбу и отдал 13 результативных передач.
Комментарии
- 7 февраля 2023
-
20:32
-
20:24
-
20:19
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:06
-
20:03
-
20:00
-
19:59
-
19:53
-
19:45
-
19:35
-
19:27
-
19:21
-
19:15
-
19:13
-
18:59
-
18:35
-
18:22
-
18:20
-
17:50
-
17:41
-
17:31
-
17:15
-
17:12
-
17:10
-
17:03
-
16:48
-
16:35
-
16:32
-
16:22
-
16:13
-
16:00
-
15:55
Партнерский контент