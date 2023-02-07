Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Сибири» Чесалин прокомментировал выход своего клуба в плей-офф

Нападающий «Сибири» Чесалин прокомментировал выход своего клуба в плей-офф
Комментарии

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин прокомментировал поражение от «Трактора» (4:5 Б) и рассказал про выход сибиряков в плей-офф.

«Напряжённая игра между мною и Яруллиным? Честно говоря, играл по заданию тренера, выполнял свою работу. Он немножко несдержанно как-то ответил. Поэтому всё так произошло.

Тяжело даются игры с «Трактором»? Мы понимали, что проиграли до этой игры уже четыре. Вязкий хоккей они какой-то нам навязывают. И мы не можем с этим ничего поделать. Это всегда в подсознании. И перед выходом, и с утра понимали, что вязкий хоккей, по нему настраивались. Завоевали одно очко, и слава богу.

Много удалений? Сегодня реально много. И, скажу, многое по делу было. Вообще, вопросов, по-моему, не возникало по поводу удалений. Это наши эмоции перехлёстывают, нельзя удаляться. У нас впереди большие матчи. И любое удаление может решить исход матча. Что, в принципе, сегодня почти произошло. Но, слава богу, камбэк совершили.

«Сибирь» первой на Востоке вышла в плей-офф? Это пока ничего не значит. Самые значимые игры будут в плей-офф. Сейчас пока мы делаем свою работу. Ещё впереди очень много матчей. Ни в коем случае на этом останавливаться нельзя», — передаёт слова Чесалина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Новость по теме
Тренер «Сибири» Мартемьянов: очку рады, но подготовкой команды я не удовлетворён полностью
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023