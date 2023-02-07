Роман Ротенберг сообщил о травме ключевого игрока СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Металлурга» (2:3) рассказал о травмах в стане армейцев. В третьем периоде не играли Василий Глотов, Эмиль Галимов и Владислав Цицюра.

«Мы подходим к каждой игре по отдельности, не смотрим в турнирную таблицу, оттачиваем детали. Да, есть много изменений в составе, и в Питере ребята готовятся к плей-офф, мы там сборы проводим. И сегодня травму в игре получил один из ключевых игроков. Наша задача – отточить детали, чтобы не было слабых мест в плей-офф.

У Зыкова очень серьёзная травма, здесь речь идёт уже не о хоккее, а о здоровье. Если бы на его месте был не такой крепкий парень, как Зыков, могло бы быть всё намного хуже. Даже не могу себе представить. Таких ситуаций лучше не допускать. Каждый игрок против СКА выходит с желанием победить, все предыдущие поражения можно отмазать победой над нами. Понимаем, что следующие игры будут такими же. Смотрим, кто достоин сыграть в плей-офф, выйдут сильнейшие», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.