Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов: важные два очка, Ежов был феноменален

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги победного матча с ЦСКА (2:1 ОТ).

«Очень важный матч, важные два очка. Важно, что мы выстояли в третьем периоде «3х5». Илья Ежов был феноменален, сделал два ключевых сейва. Спасибо болельщикам, в нужный момент их было слышно, ребята почувствовали поддержку. Все ребята молодцы, ловили на себя шайбы.

Почему начинали очень активно, но постепенно шайба ушла к ЦСКА? Во втором периоде немного неправильно сыграли в средней зоне, чем позволили ЦСКА почувствовать этот ритм, они начали опасно контратаковать, закрывать нас в зоне атаки. То, что касается контроля шайбы, ЦСКА — очень хорошая команда. И с нашей стороны были хорошие прессинг и атаки.

После 1:1 хотели поменять рисунок игры? Чтобы побежать вперёд и чтобы нас опять обрезали? У нас уже было такое во втором периоде, когда мы опрометчиво шли вперёд. Ход игры подсказывал, что мы сделали всё правильно, не стали обмениваться атакой на атаку. У них очень хорошие нападающие, которые могли бы наказать.

Прессинг и борьба — это основные выводы, которые сделали после первой игры с ЦСКА? Да, сегодня ребята проявили себя и поверили в свои силы. Хотелось бы, чтобы ещё наглее играли в зоне атаки, ещё наглее молодые ребята чувствовали свою силу и играли против сильных защитников, держали ритм игры. Это то, к чему мы стремимся.

Точечные изменения в составе — это попытка быть более вариативным в плей-офф? Бывают разные ситуации. Смена сочетаний в звеньях даёт определённый импульс игрокам, получается что-то новое в эмоциональном плане. И плюс поиск сочетаний», — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

После победы уфимский клуб набрал 71 очко и занимает шестое место в таблице Востока.