Главный тренер ЦСКА Фёдоров рассказал о курьёзной пропущенной шайбе в овертайме

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ) и рассказал о курьёзной пропущенной шайбе в овертайме.

«Салават» с победой. Мы тоже провели неплохую игру. Может, вкатывались первый период, но во втором и третьем было много моментов забить, сравнять, даже выйти вперёд. В большинстве не смогли забить. В конце… Вы сами всё видели. Отнесём это к несчастному случаю, к сожалению, шайба подпрыгнула неудачно. Доволен ребятами, как среагировали. Понимали, что выходим на свежую команду.

Как определяем, когда снимать вратаря в овертаймах? Это натуральная ситуация. Если нам удалось выиграть вбрасывание и выпустить четвёртого полевого. Вместо десяти игроков на площадке семь, и с нашей стороны играют лучшие из нашей команды, которые умеют контролировать шайбу. Считаю, это весомое преимущество. Можно использовать это сразу после выигрыша шайбы. Четыре на три – реальный перевес.

Сегодняшний инцидент в овертайме не повлияет на тактику? Не должен повлиять. Конечно, мы посмотрим и разберём, что произошло. Немного не повезло. Попросил ребят не переживать сильно.

После первого матча Виктор Козлов сказал, что игроки «Салавата» слишком уважали ЦСКА. Сегодня этого не было Мне бы не хотелось на этих моментах останавливаться. «Салават» – отличная команда, быстрая, много талантливых форвардов, которые могут играть с шайбой, передавать её друг другу. Если у тебя скоростная команда, то это половина победы. Мы знали, что они лучше сыграют дома. Понимали, что площадка здесь больше. Они бьются за плей-офф, за очки, поэтому инициатива исходила от хозяев.

Помню ли я, сколько было матчей без удалений? В чём секрет, чтобы так настроить команду? Их было мало. Мы ошибались, были ненужные удаления. В обороне иногда нужно сфолить, но не в атаке или средней линии. Мы постоянно над этим работаем. Это дисциплина, она бьёт класс. Ребята это приняли», — приводит слова Фёдорова ГорОбзор.Ру.

После поражения ЦСКА располагается на втором месте в таблице Запада, имея в активе 82 очка.

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