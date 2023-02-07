Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин оценил победу над «Витязем»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с «Витязем» (3:0).
«Предупреждали ребят, что «Витязь» идёт на первом месте во всей КХЛ по игре в первом периоде. Здорово, что забили быстрые два гола. Дальше действовали по счёту, где-то вратарь нас держал в игре. В третьем периоде сыграли по результату – хорошее наложение, хороший гол. Спасибо ребятам, что выполнили установку и заработали нужные два очка.
Благодаря чему удалось усилиться на вбрасываниях? Понятно, бывают разные оппоненты. Где-то зависит и от физического состояния хоккеистов, где-то, когда вся пятёрка работает – больше сконцентрированы. Наверное, сегодня были больше сконцентрированы в этом компоненте.
Довольны ли изменением в звеньях? Особенно в нападении изменили звенья. Забили три гола – здорово. Значит, это повлияло на нападающих, немножко так стимулировало их.
Сегодня в третьем периоде «Автомобилист» отошёл от обычной игры в средней зоне, а стал больше держать шайбу в чужой зоне. Внесли изменения после прошлых неудачных матчей? У нас так и было раньше тоже: если ты с шайбой, то ты и контролируй её. Здесь были моменты, когда и правильно сыграли в средней зоне, и когда контролировали шайбу. Больше было контроля шайбы именно в зоне соперника. А насчёт того, чтобы менять, посмотрим – под каждого соперника есть разные варианты.
Есть ли план по распределению игрового времени между вратарями и их подведению к плей-офф? У нас как только план возникает и мы хотим по этому плану действовать, так сразу что-то жизнь меняет. Пока не буду вам говорить (улыбается). Конечно, хочется, чтобы вратари подошли здоровыми к матчам плей-офф. Будем с тренером по вратарям решать этот вопрос», — цитирует Заварухина сайт «Автомобилиста».
- 7 февраля 2023
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