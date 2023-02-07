Максим Сушинский высказался об историческом рекорде Артемия Панарина в НХЛ

Чемпион мира — 2008 в составе сборной России по хоккею Максим Сушинский высказался об историческом рекорде форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в НХЛ.

«Поздравляю Артемия. Быстрее всех в истории набрать 300 очков за «Рейнджерс» — классный рекорд. Ему тяжело будет приблизиться к величайшим в «Рейнджерс» по количеству очков, потому что он поздно начал. Однако если брать от количества игр, то вполне может», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Панарин отметился результативной передачей в моменте с голом Мики Зибанеджада в матче регулярного сезона НХЛ с «Калгари Флэймз» (5:4 ОТ) и установил рекорд по скорости набора 300 очков в составе клуба.