Максим Сушинский высказался об историческом рекорде Артемия Панарина в НХЛ
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Чемпион мира — 2008 в составе сборной России по хоккею Максим Сушинский высказался об историческом рекорде форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в НХЛ.
«Поздравляю Артемия. Быстрее всех в истории набрать 300 очков за «Рейнджерс» — классный рекорд. Ему тяжело будет приблизиться к величайшим в «Рейнджерс» по количеству очков, потому что он поздно начал. Однако если брать от количества игр, то вполне может», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Панарин отметился результативной передачей в моменте с голом Мики Зибанеджада в матче регулярного сезона НХЛ с «Калгари Флэймз» (5:4 ОТ) и установил рекорд по скорости набора 300 очков в составе клуба.
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