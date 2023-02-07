Игрок минского «Динамо» забросил в пустые ворота «Спартака» из своей зоны от стекла

Игрок минского «Динамо» Дмитрий Коробов в конце третьего периода забросил красивую шайбу в пустые ворота «Спартака». 33-летний защитник бросил шайбу из своей зоны рикошетом от заградительного стекла и попал точно в цель.

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Коробов в текущем сезоне за минчан провёл 43 встречи, в которых забросил три шайбы и отдал три результативные передачи.

Напомним, в Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Спартак». Победу со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) одержали хозяева. В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги минчане сыграют в гостях с челябинским «Трактором» 9 февраля в 17:00 мск.