Новиков — о турнирном положении: «Динамо» важно победить в каждом оставшемся матче

Защитник московского «Динамо» Никита Новиков прокомментировал победный матч с «Сочи» (4:1) и рассказал об игре в первой паре защиты бело-голубых.

«Как ощущал себя в первой паре защиты, подменяя в ней Кирилла Готовца? Отлично ощущал себя, ребята поддерживали меня и помогали во всём, а играть с Бреннаном Менеллом было очень приятно. Иногда мы договаривались с ним, как нужно играть, в основном это касалось вбрасываний, так что у нас была коммуникация.

У «Сочи» молодая, быстрая и дерзкая команда, играть с которой было нелегко. Но мы провели качественную игру, выполнили установку тренера и смогли одержать победу. Конечно, турнирное положение важно для нас. Но конкретно мы не следим за играми конкурентов. Мы смотрим на свою игру, отталкиваемся от неё, и нам главное побеждать в каждом матче, который у нас остался», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новиков в текущем сезоне сыграл 54 матча и набрал 4 (2+2) очка с 14 минутами штрафа.