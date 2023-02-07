Новиков — о турнирном положении: «Динамо» важно победить в каждом оставшемся матче

Защитник московского «Динамо» Никита Новиков прокомментировал победный матч с «Сочи» (4:1) и рассказал об игре в первой паре защиты бело-голубых.
«Как ощущал себя в первой паре защиты, подменяя в ней Кирилла Готовца? Отлично ощущал себя, ребята поддерживали меня и помогали во всём, а играть с Бреннаном Менеллом было очень приятно. Иногда мы договаривались с ним, как нужно играть, в основном это касалось вбрасываний, так что у нас была коммуникация.
У «Сочи» молодая, быстрая и дерзкая команда, играть с которой было нелегко. Но мы провели качественную игру, выполнили установку тренера и смогли одержать победу. Конечно, турнирное положение важно для нас. Но конкретно мы не следим за играми конкурентов. Мы смотрим на свою игру, отталкиваемся от неё, и нам главное побеждать в каждом матче, который у нас остался», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Новиков в текущем сезоне сыграл 54 матча и набрал 4 (2+2) очка с 14 минутами штрафа.
- 7 февраля 2023
-
23:34
-
23:29
-
23:24
-
23:19
-
23:11
-
23:08
-
23:00
-
22:51
-
22:48
-
22:41
-
22:39
-
22:36
-
22:30
-
22:28
-
22:25
-
22:21
-
22:20
-
22:03
-
21:55
-
21:50
-
21:49
-
21:46
-
21:33
-
21:16
-
21:13
-
21:05
-
20:41
-
20:32
-
20:24
-
20:19
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:06
-
20:03