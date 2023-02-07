И. о. главного тренера «Торпедо» назвал ключевой момент в поражении от «Адмирала»

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Адмирала» (1:3).

«Мы знали, что «Адмирал» будет играть на контратаках, выстраиваясь в средней зоне. Мы должны были эту среднюю зону преодолеть, но сегодня у нас было много потерь при пересечении синей линии. Ключевым стал эпизод во втором периоде, когда у нас были возможности забить гол, но мы пропустили шайбу в свои ворота на контратаке. «Адмирал» традиционно «закрывается» в конце матча, если ведёт в счёте, и у нас не получилось преодолеть эти заградительные редуты. Где-то хоккеисты «заигрались», где-то не хватило мастерства. Даже при такой игре в концовке можно было вытащить матч, но недисциплинированность, когда мы получаем удаления, также повлияла на результат.

Артём Мисников сегодня дебютировал великолепно. Добавил нам скорости, мастерства и креатива. Ю Сато получил повреждение и закончить матч не смог. Сейчас мы вызываем из «Дизеля» Николая Буренова, и восстановились Василий Атанасов и Кирилл Ураков», — цитирует Козырева сайт КХЛ.

В следующем матче «Торпедо» сыграет с череповецкой «Северсталью» в гостях 9 февраля в 19:30 мск.