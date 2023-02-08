Илья Сорокин — вторая звезда матча «Айлендерс» — «Сиэтл»

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0.
Российский голкипер Илья Сорокин был признан второй звездой матча. Россиянин отразил 31 бросок по своим воротам. Первым был признан Бо Хорват. На его счету один гол. Третьим стал Жан-Габриэль Пажо с двумя голевыми передачами в активе.
На восьмой минуте игры Самуэль Болдюк открыл счёт. Скотт Мейфилд и Брок Нельсон отдали по одной голевой передаче. На 19-й минуте преимущество удвоил Симон Хольмстрём. Жан-Габриэль Пажо отметился голевой передачей.
На 24-й минуте Зак Паризе увеличил преимущество хозяев. Ассистировали вновь Пажо и Адам Пелеч. Итоговый счёт на табло установил Бо Хорват на 26-й минуте. Мэтью Барзал отдал ему голевую. В третьей двадцатиминутке голов забито не было.
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