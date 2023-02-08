Макдэвид уступает лишь Гретцки по длительности результативной выездной серии за «Эдмонтон»

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройт Рэд Уингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей в конце третьего периода при голе в большинстве. Этот матч стал 15-м гостевым подряд, в котором канадец набирает очки. Это шестой результат в истории «Эдмонтона» по длительности результативной серии в выездных матчах. Лишь легендарный Уэйн Гретцки имел более длительные результативные серии в составе «Ойлерз». Гретцки имел результативные серии из 22, 25, 27, 28 и 29 выездных матчей.

В текущем сезоне НХЛ Макдэвид провёл 51 матч, в котором набрал 93 (41+52) очка.