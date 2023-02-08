Костин сцепился с Гронеком во время массовой потасовки в матче «Детройт» — «Эдмонтон»

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройт Рэд Уингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.

Матч изобиловал грубостями, и в середине третьего периода произошла потасовка у ворот «Эдмонтона». Хоккеист «Ойлерз» сфолил на нападающем «Детройта» Доминике Кубалике, после чего началась заваруха, в которой хоккеисты обеих команд вступались друг за друга. Одним из самых активных был российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин, который сначала набросился на форварда «красных крыльев» Оскара Сундквиста, а затем сцепился с защитником Филипом Гронеком. По итогам эпизода судьи выписали обоюдные штрафы за грубость и две минуты хоккеисту «Эдмонтона» за задержку соперника клюшкой.

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В прошедшей игре Костин отметился четырьмя штрафными минутами. Россиянин не набирал очков с 14 января, когда забросил шайбу в ворота «Вегаса».