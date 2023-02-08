Терещенко: не согласен, что Овечкин похож на Роналду, когда в «Реале» играли на него

Бывший нападающий сборной России Александр Терещенко не считает, что погоня форварда Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки негативно отразится на результатах «Вашингтон Кэпиталз».

«Повлияет ли на результаты «Вашингтона» нацеленность на личные достижения Овечкина? Весь «Вашингтон» играет на то, чтобы Саша побил рекорд Гретцки, это видно невооружённым глазом. Не думаю, что это сильно скажется на результатах команды, но факт, что «Вашингтон» заинтересован в том, чтобы Овечкин больше забивал.

Моё мнение такое: если у команды будет результат, то и у Саши будет результативность. Команда — это организм, который живёт и должен работать. Да, на Овечкина играют, но никуда от этого не денешься.

Я не согласен, что Овечкин похож на Роналду, когда в «Реале» играли на его результативность. Он много забивал, потому что в потрясающем состоянии были Марсело, Рамос, Кроос, Каземиро — это люди, которые вели игру и давали Роналду забивать. Это к разговору о партнёрах. Это игроки, которые давали и командные результаты, и статистику отдельного футболиста», — цитирует Терещенко Legalbet.

Напомним, в декабре 2022 года Овечкин вышел на единоличную вторую позицию в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Сейчас на счету россиянина 812 голов. Он отстаёт от канадца на 82 шайбы, а его контракт с «Вашингтоном» действует ещё три с половиной года.