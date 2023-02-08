Второй снайпер минского «Динамо» Варфоломеев отправлен в клуб белорусской Экстралиги

Пресс-служба минского «Динамо» назвала состав на выездную серию клуба. Примечательно, что второй снайпер команды Павел Варфоломеев не попал в заявку минского клуба. Сообщается, что нападающий отправлен в клуб белорусской Экстралиги «Металлург-Жлобин». Во вчерашнем матче со «Спартаком» Варфоломеев отметился результативной передачей. Нападающие Мирослав Михалёв и Вадим Мороз вызваны в молодёжную сборную Беларуси.

Состав минского «Динамо» на четырёхматчевую выездную серию выглядит следующим образом.

Вратари: Алексей Колосов, Константин Шостак, Алексей Снытко.



Защитники: Илья Шинкевич, Дмитрий Коробов, Марк Барберио, Джозеф Душак, Дмитрий Дерябин, Джон Гилмор, Шон Лалонд, Олег Пожиган, Никита Зоркин, Сергей Сапего, Илья Сушко.



Нападающие: Владимир Алистров, Виталий Пинчук, Райан Спунер, Брэндон Козун, Дмитрий Соколов, Роман Горбунов, Ник Меркли, Седрик Пакетт, Никита Пышкайло, Игорь Мартынов, Денис Мосалёв, Артём Демков, Валентин Демченко, Егор Игнатенко, Степан Звягин, Сергей Шумаков.

В текущем сезоне на счету Варфоломеева 24 (14+10) очка в 42 матчах за белорусский клуб.