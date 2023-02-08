Гордума Ангарска обсудит выделение «Ермаку» 15 млн рублей финансовой помощи

Депутат Думы Ангарского городского округа Андрей Болгов сообщил, что гордума обсудит выделение «Ермаку» 15 млн рублей финансовой помощи. Напомним, в клубе не платят зарплату хоккеистам с октября прошлого года. ФХР взяла ситуацию на контроль.

«Относительно невыплат зарплаты хоккеистам «Ермака». На среду назначена бюджетная комиссия и внеочередное заседание думы. Одним из вопросов будет выделение финансовой помощи «Ермаку» в размере 15 миллионов рублей для решения денежных проблем в части участия команды в играх ВХЛ. В том числе на выплату зарплаты», — написал депутат в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне ВХЛ «Ермак» занимает последнее место с 19 очками после 46 матчей.