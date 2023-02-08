Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гордума Ангарска обсудит выделение «Ермаку» 15 млн рублей финансовой помощи

Гордума Ангарска обсудит выделение «Ермаку» 15 млн рублей финансовой помощи
Комментарии

Депутат Думы Ангарского городского округа Андрей Болгов сообщил, что гордума обсудит выделение «Ермаку» 15 млн рублей финансовой помощи. Напомним, в клубе не платят зарплату хоккеистам с октября прошлого года. ФХР взяла ситуацию на контроль.

«Относительно невыплат зарплаты хоккеистам «Ермака». На среду назначена бюджетная комиссия и внеочередное заседание думы. Одним из вопросов будет выделение финансовой помощи «Ермаку» в размере 15 миллионов рублей для решения денежных проблем в части участия команды в играх ВХЛ. В том числе на выплату зарплаты», — написал депутат в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне ВХЛ «Ермак» занимает последнее место с 19 очками после 46 матчей.

Новость по теме
В ФХР заявили, что взяли ситуацию с выплатой зарплаты игрокам «Ермака» на контроль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023