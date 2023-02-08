Экс-игрок «Спартака» Виртанен покинул швейцарский клуб из-за ссоры с одноклубниками

Бывший нападающий московского «Спартака» и «Ванкувер Кэнакс» Джейк Виртанен покинул клуб второго дивизиона чемпионата Швейцарии «Висп» из-за ссоры с одноклубниками, сообщает газета Le Matin.
Виртанен поссорился с товарищем по команде, причём прямо во время матча. Ссора случилась на скамейке запасных ближе к концу игры с командой «Ла-Шо-де-Фон» (1:5). У Джейка произошла словесная перепалка с товарищем по команде Даниэлем Эйгенманном, закончившаяся потасовкой.
«Для Виртанена имя на майке имеет большее значение, чем логотип команды на груди», — заявил один из хоккеистов «Виспа».
После этого игроки команды поставили ультиматум клубу: или уходит Виртанен, или они отказываются играть. В итоге руководство расторгло контракт с Джейком. Отмечается, что в последующих двух матчах «Висп» одержал две победы.
Виртанен присоединился к клубу, выступающему во втором швейцарском дивизионе, в ноябре. До этого он выступал в «Спартаке», набрав 16 (9+7) очков в 36 матчах прошлого сезона, но после обострения политической обстановки был вынужден покинуть Россию.
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