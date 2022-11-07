Экс-форвард «Спартака» Виртанен подписал контракт с клубом второй по силе лиги Швейцарии

Бывший нападающий московского «Спартака» Джейк Виртанен продолжит карьеру в клубе «Висп» во второй по силе лиге Швейцарии, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

Напомним, в начале октября «Эдмонтон Ойлерз» после просмотра не стал предлагать полноценный контракт Виртанену. В прошлом сезоне форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Спартак» и набрал 16 (9+7) очков в 36 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-5».

26-летний форвард был выбран на драфте НХЛ в 2014 году в первом раунде под общим шестым номером. За океаном нападающий провёл 317 игр и записал на свой счет 100 (55+45) баллов за результативность.

В лиге нападающий провёл 317 игр и записал на свой счет 100 (55+45) баллов за результативность.



Ранее стало известно, что Виртанен был признан невиновным в сексуальном насилии.