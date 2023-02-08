Форвард «Вашингтона» Оши — о тренировках в детстве: я приходил домой в два часа ночи
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши рассказал о тяжёлых временах в детстве, когда он начинал заниматься хоккеем.
«В детстве мне было тяжело. Я тренировался два раза в неделю, ехал около 30-45 минут в пробках, и притом это просто было супердорого и тяжело для моих родителей. В конце концов мои родители расстались, и я переехал в Стэнвуд с мамой, что добавило ещё 35 минут. Так что я возвращался домой примерно в два часа ночи, а на следующее утро я должен был быть в школе. К тому же на выходных мне приходилось ездить в Канаду на игры. Это было очень, очень сложно», — приводит слова Оши Washington Hockey Now.
Оши является бронзовым призёром чемпионата мира 2013 года и обладателем Кубка Стэнли 2018 года в составе «Кэпиталз».
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