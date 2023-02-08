Вышински: всегда есть шанс, что НХЛ изменит игру и Сергей Овечкин наберёт 2858 очков

Журналист ESPN Грег Вышински на своей странице в «Твиттере» рассказал про рекорд Уэйна Гретцки по очкам в НХЛ и о том, что сын капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Сергей может побить данный рекорд при теоретическом изменении правил в НХЛ.
«Я не считаю рекорд Уэйна Гретцки по очкам непобедимым. Это нерушимо только по текущим правилам.
Всегда есть шанс, что НХЛ кардинально изменит игру (все периоды в формате «3х3», футбольные ворота) в следующие 20 лет, и Сергей Овечкин наберёт 2858 очков», — написал Вышински.
Гретцки за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге набрал 2857 (894+1963) очков, проведя 1487 матчей.
Напомним, в декабре 2022 года Александр Овечкин вышел на единоличную вторую позицию в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Сейчас на счету россиянина 812 голов. Он отстаёт от Гретцки на 82 шайбы.
- 8 февраля 2023
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