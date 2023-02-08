Форвард «Чикаго» Кейн: с приближением дедлайна я буду дорожить домашними играми больше

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн рассказал, что планирует насладиться каждым оставшимся моментом в «Юнайтед-центре» [домашнем стадионе клуба] до дедлайна по переходам игроков 3 марта.
«Вероятно, я буду дорожить этими матчами немного больше до дедлайна, не зная, что будет дальше. Всегда интересно играть дома, люблю играть в «Юнайтед-центре» перед нашими болельщиками. Да, хотелось бы, чтобы в этом месяце у нас было немного больше времени здесь, но что есть, то есть», — приводит слова Кейна theScore.
Кейн проводит наименее продуктивный сезон в своей карьере, набрав 35 очков в 46 играх. Тем не менее ожидается, что он вызовет большой интерес у клубов из-за его безупречного выступления в плей-офф. В 136 играх плей-офф Кейн набрал 132 (52+80) очка, в том числе 11 победных голов. Патрик выиграл три Кубка Стэнли.
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