Плющев — о словах Слуцкого: глупость, хоккей – любимый вид спорта в России

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал высказывание экс-главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого про хоккей. Напомним, футбольный специалист недавно заявил, что «хоккей — это относительно локальная история».

«Я эту глупость даже комментировать не хочу (смеётся). Потому что хоккей – любимый вид спорта в России. Всегда был, есть и надеюсь, что будет. Да, сейчас у него есть свои проблемы, которые надо решать. Футбол такая же игра, которую любят в России. Считаю, что нет смысла обсуждать, что глобально, а что локально. Поэтому глупости не хочу обсуждать.



В России любят много видов спорта, потому что у нас многонациональная страна. В некоторых регионах популярнее зимние виды спорта, в некоторых – летние. Это совершенно нормально. Насколько я знаю, когда играла сборная СССР по хоккею, то за неё болела вся страна. И когда в футбол играла сборная СССР, то за неё тоже болела вся страна. А то, до чего довели наш футбол на сегодняшний день… благодаря большим специалистам.

Можно ли сказать, что сейчас в России футбол популярнее хоккея? Можно оценивать по посещаемости стадионов. Естественно, если футбольные стадионы вмещают сорок, восемьдесят тысяч, то хоккей в этом плане уступает и это совершенно естественно, потому что невозможно строить такие стадионы для хоккейных игр. Но всё зависит всегда от того, что наши выдающиеся мастера кожаного мяча и каучукового диска показывают на площадке.



Насколько я помню, когда сборная СССР громила канадских профессионалов и в Канаде была истерика по поводу того, что им говорили, что у них самый лучший хоккей в мире, а приехали русские и показали, что можно играть в другой хоккей. Канадцы быстренько сделали выводы и взяли всё лучшее у нас. Мы, к сожалению, взяли не всё лучшее, поэтому сейчас не настолько зрелищный, как хотелось бы. Действительно у футбола посещаемость выше, но нельзя сказать, что зрелищнее на сегодняшний день и он привлекает больше внимания у простых болельщиков, чем хоккей», — цитирует Плющева «Спорт день за днём».

Ранее, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил негодование критикой отечественного хоккея футбольными специалистами.