Кожевников: по ТВ нам с утра до вечера навязывают, что североамериканский хоккей — лучший

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил негодование критикой отечественного хоккея футбольными специалистами. Кожевников считает, что главным видом спорта в стране является хоккей, который не получает должного внимания на телевидении.

«Посмотрите, как в последнее время развернулись неадекваты из нашего футбола. Какой-то горе-комментатор (Александр Шмурнов. — Прим. «Чемпионата») постоянно атакует Овечкина и его историческую гонку за Гретцки. Все понимают, что этот товарищ не имеет никакого отношения к спорту и стране, поскольку просто свихнулся на политике. Таких сегодня очень много в интернете — и не только в спорте. Но почему ему дают трибуну наши СМИ — непонятно. И вот на днях посмеялся над ещё одним высказыванием человека футбола. Там был поток какого-то бреда про хоккей. О том, что хоккеистов в стране мало кто узнаёт и что наш вид спорта — якобы локальная история, тогда как футбол — глобальная. И опять все в России транслируют этот поток сознания. Удивительно!

Речь о футбольном тренере Слуцком? Да, совершенно верно. Если бы в сравнение футбола и хоккея лезли тренеры уровня Черчесова или Карпина, можно было бы всерьёз что-то обсуждать. Но тут выступает человек, который провалился на уровне даже второй лиги России, загубив недавно «Рубин». И сам не понимает, что выглядит просто смешно — как иностранец, который не чувствует Россию, не понимает её. Футбол, в отличие от хоккея, в России — локальный вид спорта, там много весёлых персонажей, имеют право народ смешить. У меня претензии, скорее, к тому, что в СМИ идёт перекос в сторону футбола, а в нынешних реалиях это определённый мазохизм, ведь поражение там идёт за поражением. Хоккей — это витрина нашего спорта, в этой игре мы очень часто лучшие в мире, один из примеров — Овечкин, который заставляет гордиться нашей страной. Поэтому наш хоккей мы должны беречь — и охранять от неадекватов. Он ведь ещё и политика, которая объединяет страну.

Посмотрите, как наше ТВ освещает футбол со всеми его ковёрными персонажами, сколько времени им отдаёт. И как на этом фоне работает по хоккею, как, например, не показало даже Матч звёзд КХЛ, как пропустило юбилеи Озерова и Тарасова. Я как-то включил телевидение КХЛ — а там идёт передача с восторженным переводом всех хоккейных понятий на английский язык. Вот такой вот ликбез для дикарей. Нам с утра до вечера навязывают этот провинциальный подход, что североамериканский хоккей — лучший, а мы тут присели отдохнуть. Все победы советского хоккея вообще забыты, как будто бы их и не было», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Ранее Шмурнов неоднократно возмущался шумихой в СМИ по поводу рекордов российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и выражал мнение, что россиянин не сможет сравниться с легендарным форвардом Уэйном Гретцки по уровню мастерства, даже если побьёт его рекорд по голам в НХЛ.