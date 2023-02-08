Заслуженный тренер России: наши хоккеисты снимают у американского общества агрессию

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал про игру голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина и оценил вклад российских хоккеистов в развитие североамериканского общества.

«Игра вратаря «на ноль» — это спортивный подвиг. Вратарь находится в его основе, но мы с уважением относимся ко всем полевым, которые ему помогают. Представить, что из Новокузнецка выйдет вратарь такого уровня — это космос. Мы рады за Илью. Это тяжелейшая работа, дай бог ему здоровья!

Спорт продвигают великие спортсмены, и наши ребята делают всё для того, чтобы хоккей развивался и приносил доходы. Вклад наших ребят должен быть оценён политически в Америке и Канаде. Хоккей — бизнес-социальный проект. Люди приходят на игры и получают энергетический заряд и разрядку. Наука боления в спорте — это огромный вопрос. Наши хоккеисты оздоравливают американское общество, снимают у него агрессию. Если бы люди там не кричали на стадионах, может быть, они бы вышли на улицу с бейсбольными битами. Берегите спортсменов! Они создают социально-психологическое здоровье на планете Земля. Берегите спорт, товарищи-буржуины!



Сорокина мы поздравляем. Мы гордимся индивидуальными достижениями наших хоккеистов, радуемся, когда они пробиваются в свои команды и сражаются», — приводит слова Новикова AllHockey.

Сорокин в текущем сезоне за 39 матчей одержал 17 побед с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,31.