Заслуженный тренер России: наши хоккеисты снимают у американского общества агрессию

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал про игру голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина и оценил вклад российских хоккеистов в развитие североамериканского общества.
«Игра вратаря «на ноль» — это спортивный подвиг. Вратарь находится в его основе, но мы с уважением относимся ко всем полевым, которые ему помогают. Представить, что из Новокузнецка выйдет вратарь такого уровня — это космос. Мы рады за Илью. Это тяжелейшая работа, дай бог ему здоровья!
Спорт продвигают великие спортсмены, и наши ребята делают всё для того, чтобы хоккей развивался и приносил доходы. Вклад наших ребят должен быть оценён политически в Америке и Канаде. Хоккей — бизнес-социальный проект. Люди приходят на игры и получают энергетический заряд и разрядку. Наука боления в спорте — это огромный вопрос. Наши хоккеисты оздоравливают американское общество, снимают у него агрессию. Если бы люди там не кричали на стадионах, может быть, они бы вышли на улицу с бейсбольными битами. Берегите спортсменов! Они создают социально-психологическое здоровье на планете Земля. Берегите спорт, товарищи-буржуины!
Сорокина мы поздравляем. Мы гордимся индивидуальными достижениями наших хоккеистов, радуемся, когда они пробиваются в свои команды и сражаются», — приводит слова Новикова AllHockey.
Сорокин в текущем сезоне за 39 матчей одержал 17 побед с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,31.
- 8 февраля 2023
-
22:30
-
22:08
-
21:46
-
21:20
-
20:50
-
20:38
-
20:17
-
20:07
-
19:37
-
19:24
-
19:11
-
18:50
-
18:33
-
18:24
-
18:13
-
17:53
-
17:38
-
17:25
-
17:15
-
17:00
-
16:31
-
16:20
-
16:09
-
15:41
-
15:14
-
14:42
-
14:17
-
13:56
-
13:26
-
13:07
-
12:34
-
12:10
-
11:46
-
11:21
-
10:50