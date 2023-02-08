17-летний Демидов в списке лучших хоккеистов для драфта НХЛ — 2024 по версии Daily Faceoff

Североамериканский портал Daily Faceoff представил список лучших игроков, доступных для драфта НХЛ 2024 года. В список вошёл 17-летний форвард системы СКА Иван Демидов.

«Игра Демидова может быть обманчивой, особенно при входе в зону с прессингом на медленной скорости. Но затем он делает всё возможное, чтобы создать голевой момент, и его цифры в МХЛ не лгут», — сказано в статье.

Уроженец Сергиева Посада в текущем сезоне провёл за «СКА-1946» 33 матча, в которых забросил 16 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 48 очков. Также на счету Демидова два матча за СКА без набранных баллов и три матча за «СКА-Варяги» с двумя голевыми передачами.

Демидов является чемпионом Кубка Глинки/Гретцки 2021 года.