17-летний Демидов в списке лучших хоккеистов для драфта НХЛ — 2024 по версии Daily Faceoff
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Североамериканский портал Daily Faceoff представил список лучших игроков, доступных для драфта НХЛ 2024 года. В список вошёл 17-летний форвард системы СКА Иван Демидов.
«Игра Демидова может быть обманчивой, особенно при входе в зону с прессингом на медленной скорости. Но затем он делает всё возможное, чтобы создать голевой момент, и его цифры в МХЛ не лгут», — сказано в статье.
Уроженец Сергиева Посада в текущем сезоне провёл за «СКА-1946» 33 матча, в которых забросил 16 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 48 очков. Также на счету Демидова два матча за СКА без набранных баллов и три матча за «СКА-Варяги» с двумя голевыми передачами.
Демидов является чемпионом Кубка Глинки/Гретцки 2021 года.
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