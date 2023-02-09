Защитник «Сибири» Мёрфи дисквалифицирован на матч с «Металлургом» после толчка судьи
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Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи не примет участия в матче с «Металлургом», сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Игрок обороны был оштрафован за толчок судьи в матче с «Трактором» (4:5 Б) и получил постфактум 20 штрафных минут. Мёрфи дважды в одном эпизоде в середине первого периода сбил главного судью с ног.
В соответствии с п. 4.3.1 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ игрок, наказанный вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом (20 минут) в разных матчах, получает один матч дисквалификации.
27-летний канадский защитник провёл в текущем сезоне 56 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 34 результативные передачи с положительным показателем полезности («+1») и 68 штрафными минутами.
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