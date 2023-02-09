Михеев — о травме колена: нога с каждым месяцем как бы проседала, в ней не хватало силы

Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев рассказал, как играл с травмой крестообразных связок колена. Форвард 2 февраля перенёс операцию и начал процесс восстановления. По прогнозам врачей, Михеев должен быть готов к открытию тренировочного лагеря «Ванкувера» в сентябре.

«Как я понимаю, связка не разорвалась полностью. Это был надрыв. Я знаю, таких травм много в обычном и американском футболе. Это очень неприятно. Мы сделали тесты в клубе, говорили с разными врачами, получали разные мнения. Три недели я восстанавливался, потом мне пробовали заматывать ногу различными способами. Целый месяц искали правильный вариант, пробовали наколенники…

Перед каждой тренировкой и игрой я проводил дополнительную разминку на колено и бедро, чтобы в мышцах была сила. Потом шёл к доктору, и он меня минут 10 заматывал бинтами. После чего я сам доматывал, когда одевался на лёд. То есть на это всё приходилось тратить время. Нужно было найти состояние, когда всё правильно, плотно, ничего не мешает и не давит. Поначалу я к этому привыкал, но потом стало полегче.

Нога с каждым месяцем как бы проседала, в ней была не такая сила, как нужно. Не то состояние, когда колено держат здоровые связки. И проблема была больше с поворотами, со стартом — не хватало силы. А в нормальной жизни ты вообще ничего не чувствуешь. Просто ходишь, и тебе ничто не мешает. Но, как только начинаешь заниматься спортом, кататься и бегать, это сразу ощущаешь», — цитирует Михеева «Матч ТВ».

В текущем сезоне россиянин провёл 46 матчей и набрал 28 (13+15) очков. Всего в НХЛ Михеев набрал 100 (49+51) очков в 192 матчах лиги.