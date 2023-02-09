Михеев — о травме колена: нога с каждым месяцем как бы проседала, в ней не хватало силы

Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев рассказал, как играл с травмой крестообразных связок колена. Форвард 2 февраля перенёс операцию и начал процесс восстановления. По прогнозам врачей, Михеев должен быть готов к открытию тренировочного лагеря «Ванкувера» в сентябре.
«Как я понимаю, связка не разорвалась полностью. Это был надрыв. Я знаю, таких травм много в обычном и американском футболе. Это очень неприятно. Мы сделали тесты в клубе, говорили с разными врачами, получали разные мнения. Три недели я восстанавливался, потом мне пробовали заматывать ногу различными способами. Целый месяц искали правильный вариант, пробовали наколенники…
Перед каждой тренировкой и игрой я проводил дополнительную разминку на колено и бедро, чтобы в мышцах была сила. Потом шёл к доктору, и он меня минут 10 заматывал бинтами. После чего я сам доматывал, когда одевался на лёд. То есть на это всё приходилось тратить время. Нужно было найти состояние, когда всё правильно, плотно, ничего не мешает и не давит. Поначалу я к этому привыкал, но потом стало полегче.
Нога с каждым месяцем как бы проседала, в ней была не такая сила, как нужно. Не то состояние, когда колено держат здоровые связки. И проблема была больше с поворотами, со стартом — не хватало силы. А в нормальной жизни ты вообще ничего не чувствуешь. Просто ходишь, и тебе ничто не мешает. Но, как только начинаешь заниматься спортом, кататься и бегать, это сразу ощущаешь», — цитирует Михеева «Матч ТВ».
В текущем сезоне россиянин провёл 46 матчей и набрал 28 (13+15) очков. Всего в НХЛ Михеев набрал 100 (49+51) очков в 192 матчах лиги.
- 9 февраля 2023
-
15:10
-
14:48
-
14:23
-
13:59
-
13:36
-
13:15
-
12:53
-
12:25
-
12:00
-
11:30
-
11:17
-
10:45
-
10:23
-
09:54
-
09:26
-
08:59
-
08:28
-
08:13
-
07:15
-
07:08
-
06:45
-
06:40
-
05:46
- 8 февраля 2023
-
23:31
-
23:20
-
23:01
-
22:51
-
22:30
-
22:08
-
21:46
-
21:20
-
20:50
-
20:38
-
20:17
-
20:07