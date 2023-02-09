Слепышев рассказал, являются ли матчи между ЦСКА и «Авангардом» принципиальными

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поделился ожиданиями от предстоящего матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и ЦСКА. Игра пройдёт сегодня в Омске и начнётся в 16:30 мск.

«Хорошо их знаем. Это отличная команда, есть некоторые проблемы в последних играх у них. «Авангард» будет по-спортивному злой. Нас ждет тяжёлый матч.

Есть ли в противостоянии с «Авангардом» принципиальность? Мне кажется, что уже это было давно. Нет какой-то исключительной принципиальности. Это очень сильный соперник, как СКА, «Ак Барс», «Салават», — в ряд подобных команд они входят», — цитирует Слепышева пресс-служба ЦСКА.

Клубы дважды встречались между собой в финалах Кубка Гагарина – в 2019 и в 2021 годах – и поровну разделили победы в решающих сериях сезона.