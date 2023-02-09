Коньков: не стоит сгущать тучи вокруг истории с Гусевым, в СКА готовятся к плей-офф

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает, что руководство и тренерский штаб СКА дали запланированный отдых нападающему Никите Гусеву, чтобы восстановиться и набрать физическую форму.

«Я уверен в том, что команда начинает готовиться к плей-офф. У СКА есть длинная скамейка. Если они видят, что Никите сейчас нужно позаниматься индивидуально, то они используют это время для того, чтобы он к началу плей-офф был в своей лучшей форме. Гусев великолепно показывает себя в текущем чемпионате. Это лучший игрок по среднему количеству очков, набранных за одну игру. Чтобы он продолжал действовать так же результативно, ему нужна хорошая физическая форма.

Матчи плей-офф куда более сложные и ответственные, поэтому я вижу логику в действиях тренерского штаба СКА. Думаю, что Никита проведёт это время с пользой. Здесь нет никаких проблем. Тренеры ищут, как им усилить игру. Никита сам, полагаю, относится к этому с пониманием и прекрасно осознаёт, где он находится и какие требования предъявляются в команде. Идёт рабочий процесс, не стоит сгущать тучи, тем более беспочвенно. Идёт процесс подготовки к плей-офф, очень многое поставлено на кон. Считаю, что здесь всё идет своим чередом», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Гусев не принимал участия в последних трёх матчах питерского клуба. Нападающий пропустит ещё три встречи, которые армейцы проведут на выезде с «Автомобилистом», «Авангардом» и «Барысом». Ожидается, что 30-летний хоккеист вернётся в основной состав 16 февраля в домашнем матче с «Сибирью». В текущем сезоне КХЛ Гусев набрал 42 (20+22) очка в 33 матчах.