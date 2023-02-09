Каменский: с начислением трёх очков заранее решалось, кто из клубов КХЛ попадёт в плей-офф

Олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал слова Андрея Назарова о реформе системы начисления очков в КХЛ.

«Трёхочковая система уже была. Вернуть её или нет, должны решать хозяева клубов и КХЛ совместно. Я не знаток статистики, а здесь нужно смотреть её. Сейчас сезон идёт очень напряжённый, борьба идёт до последнего тура. И только после его завершения будет понятно, кто попадёт в восьмёрку, а кто нет.



Не скажу, что это выглядит бессмысленно, но этот вопрос требует глубокого изучения. А по той истории, которая была раньше, при начислении трёх очков клубы убегали вперёд, и заранее решалось, какие команды попадут в плей-офф. Многие уже заранее «отдыхали», готовились к матчам на выбывание. А сейчас в сезоне битва идёт до последнего тура — это интересно и зрителям, и командам. Но всё же я не говорю однозначное «нет» этому варианту. Просто есть факты, которые подтверждают, что интереснее борьба идёт сейчас», — сказал Каменский Metaratings.ru.

Ранее Назаров объяснил, почему в КХЛ необходимо вернуть трёхочковую систему подсчёта баллов.