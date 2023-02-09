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Р. Ротенберг — о тренерской карьере: можно сказать, что вернулся к истокам

Р. Ротенберг — о тренерской карьере: можно сказать, что вернулся к истокам
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о становлении своей тренерской карьеры.

«Можно сказать, что я вернулся к истокам. Я много играл в детстве, проводил всё свободное время на катке, играл за разные команды. В принципе, планировал карьеру хоккеиста, но мама была категорически против — она видела в этом много рисков. Потом ещё в команде ребята получили серьёзные травмы… Поэтому, получив образование, я работал над популяризацией хоккея.

Но когда мне выпала возможность работать именно с клубом — это было интереснее. Из одного клуба можно сделать хороший пример для всех. 15 лет назад я не мог представить, что стану тренером, но, если есть возможность развиваться — надо этим пользоваться. Здесь всё взаимосвязано — чтобы добиваться результата, надо понимать, как работают маркетинговая служба, инфраструктура, хоккейная вертикаль, клуба. Свой опыт я сейчас применяю ежедневно в работе. Если бы я не видел, что могу помочь команде, городу, я бы этим не занимался. Но я вижу, что вместе мы можем добиться серьёзных результатов», — цитирует Ротенберга сайт КХЛ.

СКА с 93 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

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