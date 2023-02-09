Р. Ротенберг — о тренерской карьере: можно сказать, что вернулся к истокам

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о становлении своей тренерской карьеры.
«Можно сказать, что я вернулся к истокам. Я много играл в детстве, проводил всё свободное время на катке, играл за разные команды. В принципе, планировал карьеру хоккеиста, но мама была категорически против — она видела в этом много рисков. Потом ещё в команде ребята получили серьёзные травмы… Поэтому, получив образование, я работал над популяризацией хоккея.
Но когда мне выпала возможность работать именно с клубом — это было интереснее. Из одного клуба можно сделать хороший пример для всех. 15 лет назад я не мог представить, что стану тренером, но, если есть возможность развиваться — надо этим пользоваться. Здесь всё взаимосвязано — чтобы добиваться результата, надо понимать, как работают маркетинговая служба, инфраструктура, хоккейная вертикаль, клуба. Свой опыт я сейчас применяю ежедневно в работе. Если бы я не видел, что могу помочь команде, городу, я бы этим не занимался. Но я вижу, что вместе мы можем добиться серьёзных результатов», — цитирует Ротенберга сайт КХЛ.
СКА с 93 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.
- 9 февраля 2023
-
16:40
-
16:19
-
16:11
-
16:00
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:48
-
14:23
-
13:59
-
13:36
-
13:15
-
12:53
-
12:25
-
12:00
-
11:30
-
11:17
-
10:45
-
10:23
-
09:54
-
09:26
-
08:59
-
08:28
-
08:13
-
07:15
-
07:08
-
06:45
-
06:40
-
05:46
- 8 февраля 2023
-
23:31
-
23:20
-
23:01
-
22:51
-
22:30
-
22:08