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«Авангард» сравнял счёт в конце третьего периода, но уступил ЦСКА в овертайме

«Авангард» сравнял счёт в конце третьего периода, но уступил ЦСКА в овертайме
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В Омске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023. «Авангард» принимал на своём льду ЦСКА. Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали гости.

На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл Павел Карнаухов с передач Андрея Светлакова и Никиты Нестерова. Таким образом, Нестеров набрал 36 (10+26) очков в текущем регулярном чемпионате и установил новый клубный рекорд по результативным баллам среди защитников ЦСКА.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 19-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Арсений Грицюк с передачи Рида Буше и Корбана Найта.

В овертайме победу ЦСКА принёс бросок Максима Мамина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2023, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Светлаков, Нестеров) – 11:41 (5x5)   1:1 Грицюк (Буше, Найт) – 58:17 (5x5)   1:2 Мамин (Провольнев, Григоренко) – 61:17 (3x3)

В следующем матче «Авангард» встретится дома со СКА 11 февраля в 14:00 мск. ЦСКА 12 февраля сыграет гостевой матч с московским «Динамо» в 17:00 мск.

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