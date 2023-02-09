«Авангард» сравнял счёт в конце третьего периода, но уступил ЦСКА в овертайме

В Омске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023. «Авангард» принимал на своём льду ЦСКА. Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали гости.

На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл Павел Карнаухов с передач Андрея Светлакова и Никиты Нестерова. Таким образом, Нестеров набрал 36 (10+26) очков в текущем регулярном чемпионате и установил новый клубный рекорд по результативным баллам среди защитников ЦСКА.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 19-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Арсений Грицюк с передачи Рида Буше и Корбана Найта.

В овертайме победу ЦСКА принёс бросок Максима Мамина.

В следующем матче «Авангард» встретится дома со СКА 11 февраля в 14:00 мск. ЦСКА 12 февраля сыграет гостевой матч с московским «Динамо» в 17:00 мск.