Анвар Гатиятулин: в третьем периоде с «Динамо» «Трактор» играл по счёту

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:3) и объяснил отсутствие Артёма Блажиевского.

«Понимали, в какой хоккей играет соперник. Ждали, что будут действовать активно. С самого начала так и получилось. Моментами мы неплохо играли. После 3:0 чуть расслабились, получили ненужное удаление. Этим соперник воспользовался. Здорово, что забили четвёртый гол в меньшинстве. Хорошую контратаку провели. Третий период сыграли по счёту. Понимали, что соперник будет действовать ещё активнее. Установка была контролировать шайбу. Где-то получалось, местами минчане накрывали нас. Кирилл Устименко подчищал ошибки в обороне. Рады победе. Важные два очка. Спасибо нашим болельщикам за поддержку.



В первом периоде меняли звенья, старались подстроить их под легионеров соперника? Не сказал бы. В зоне атаки у нас играют определённые звенья. В моменте с первым голом получилась пересменка. Создали момент и реализовали его. В зоне атаки мы даём больше играть одним, в обороне – другим. Смотрели по центрам, кто и как на вбрасываниях играет.

Почему отсутствовал Артём Блажиевский? Посчитали, что на сегодняшний день этот состав оптимальный. В линию обороны внесли изменение. К следующему матчу посмотрим, кто в каком состоянии, и примем решение по составу», — приводит слова Гатиятулина сайт «Трактора».

«Трактор» после победы набрал 63 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Востока.