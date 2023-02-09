«Торпедо» без Ларионова проиграло второй матч подряд, уступив «Северстали» по буллитам

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала на своём льду нижегородское «Торпедо». Победу по буллитам со счётом 4:3 одержали хозяева.

На 15-й минуте первого периода счёт в матче открыл Александр Дарьин с передачи Николая Буренова.

На шестой минуте второго периода преимущество гостей удвоил Максим Федотов. В концовке второго периода Макар Хабаров с передачи Кирилла Пилипенко одну шайбу отыграл.

На седьмой минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Александр Суворов с передач Михаила Тихонова и Игоря Гераськина. На 15-й минуте периода вывел хозяев вперёд Михаил Тихонов с передач Адама Лишки и Макара Хабарова. Спустя минуту счёт 3:3 сделал Александр Дарьин с передач Богдана Конюшкова и Владислава Фирстова.

В серии буллитов лучше оказались хозяева.

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