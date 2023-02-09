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«Торпедо» без Ларионова проиграло второй матч подряд, уступив «Северстали» по буллитам

«Торпедо» без Ларионова проиграло второй матч подряд, уступив «Северстали» по буллитам
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В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала на своём льду нижегородское «Торпедо». Победу по буллитам со счётом 4:3 одержали хозяева.

На 15-й минуте первого периода счёт в матче открыл Александр Дарьин с передачи Николая Буренова.

На шестой минуте второго периода преимущество гостей удвоил Максим Федотов. В концовке второго периода Макар Хабаров с передачи Кирилла Пилипенко одну шайбу отыграл.

На седьмой минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Александр Суворов с передач Михаила Тихонова и Игоря Гераськина. На 15-й минуте периода вывел хозяев вперёд Михаил Тихонов с передач Адама Лишки и Макара Хабарова. Спустя минуту счёт 3:3 сделал Александр Дарьин с передач Богдана Конюшкова и Владислава Фирстова.

В серии буллитов лучше оказались хозяева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2023, четверг. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
Б
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Дарьин (Буренов) – 14:21 (5x4)   0:2 Федотов – 25:47 (5x5)   1:2 Хабаров (Пилипенко) – 38:01 (5x4)   2:2 Суворов (Тихонов, Гераськин) – 46:10 (5x5)   3:2 Тихонов (Лишка, Хабаров) – 54:42 (5x5)   3:3 Дарьин (Конюшков, Фирстов) – 55:43 (5x5)   4:3 Вовченко – 65:00

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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