Воробьёв: каждая ошибка «Металлурга» в матче с «Витязем» стоила нам гола

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итог матча с «Витязем» (4:5 ОТ) и объяснил отсутствие Артёма Земчёнка.

«Во втором периоде пропустили необязательные голы. В третьем наиграли больше, чем на один гол. Было много нереализованных моментов, не забили. В овертайме не перехватили, пропустили решающий гол. Почему не получилось сыграть надёжно в обороне? Индивидуальные ошибки. Мы это разбирали – соперник набрасывает на «пятак» – но свои ошибки… Каждая стоила нам гола. Было много брака в передачах? После первого периода я сказал ребятам, да, что много передач в коньки идёт.

Земчёнок не играл? У него небольшое повреждение. Коростелёв болеет – температура через день. Какой-то вирус то одного, то другого выкашивает у нас», — цитирует Воробьёва сайт КХЛ.