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Сергей Гимаев: отстранение Гусева — воспитательная мера

Сергей Гимаев: отстранение Гусева — воспитательная мера
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Известный в прошлом защитник, а ныне комментатор Сергей Гимаев поделился мнением про историю с отстранением от игр нападающего СКА Никиты Гусева.

«Текущие поражения СКА я связываю с тем, что у них сейчас много экспериментов в плане состава. Армейцы однозначно будут первыми на Западе и выиграют Кубок Континента, поэтому они сейчас стараются найти новые сочетания перед плей-офф.

Что касается истории с отстранением Никиты Гусева, то я думаю, что это воспитательная мера. Вряд ли это связано с физической подготовкой игрока. Мы прекрасно знаем, что Гусев без предсезонки приехал в СКА. Он набирает по полтора очка за игру, и он в курсе того, как себя готовить к плей-офф. Думаю, что причина этой истории в ином. У нас в памяти свежа история с Ильёй Ковальчуком, поэтому здесь я ничему не удивлюсь», — приводит слова Гимаева «РБ Спорт».

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал об индивидуальной подготовке Гусева.

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