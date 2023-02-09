Алексей Заварухин рассказал, что поменял тактику в игре «Спартака»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Заварухин прокомментировал победу в матче с «Сочи» (3:2) и рассказал об изменении тактики красно-белых.

«Тяжёлая игра для нас складывалась, хотя мы и забили наши голы в большинстве. Какие-то моменты хорошими были с нашей стороны, какие-то – нет, но немножко психологически довлеет над нами результат. Сегодня ребята сыграли на результат, мы им благодарны. Самое главное, что мы победили.

На чём сосредоточил внимание после того, как стал исполняющим обязанности главного тренера? Больше всего внимания на тактику – мы поменяли её, очень мало времени было на подготовку, по ходу вот этих небольших тренировочных дней мы пытаемся изменить нашу тактику. Что-то получается, что-то нет, но мы работаем над этим.

Возможно ли форсирование возвращения в строй Германа Рубцова и Данилы Квартальнова с учётом непростой турнирной ситуации? Насколько я знаю, Герман пока не может нам помочь, хотя он всё время на льду катается. По Квартальнову – возможно, в ближайшее время он выйдет.

Есть сожаление, что именно в Минске упустили очки и это поражение может потом аукнуться команде в плане борьбы за плей-офф? Не только это поражение. Ещё до этого были игры, в которых мы должны были брать очки. В Минске – да, хотя ребята настраивались, но где-то не повезло. Мы не теряем надежды, всё от нас будет зависеть, не смотрим, как соперник сыграл. Самое главное – наше качество игры, только от нас всё зависит. Будем выигрывать – у нас большие шансы попасть туда, куда мы планировали», — цитирует Заварухина сайт «Сочи».

После победы «Спартак» набрал 60 очков и занимает девятое место в таблице Запада.