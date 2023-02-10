Тренер «Стальных Лис» Лемтюгов: мне ещё больше хочется влюбляться в эту работу

Тренер «Стальных Лис» Николай Лемтюгов рассказал, почему после завершения карьеры хоккеиста выбрал тренерскую деятельность.

«Многие вообще удивились, зная меня как хоккеиста, что я пошёл работать тренером. Говорили, что я раздолбай, и всё такое. Но у меня всегда было своё мнение в плане игры, и мне всегда нравилось развиваться в этом направлении. Я всегда делал какие-то записи, анализировал. Когда заканчиваешь с хоккеем, много думаешь: почему так случилось, почему где-то не срослось. И я знаю всю свою карьеру, где и почему у меня не пошло. Это очень облегчает мою нынешнюю работу. Я ребятам показываю и рассказываю на своих примерах, на примерах других хоккеистов — и они меня слышат. Меня это очень радует, и мне ещё больше хочется влюбляться в эту работу», — сказал Лемтюгов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:00.