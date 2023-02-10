«1:0 — это, наверное, не хоккей». Лемтюгов рассказал о своей тренерской философии

Тренер «Стальных Лис» Николай Лемтюгов считает, что тренеры не должны зажимать игроков при игре в атаке, чтобы не мешать развивать их игровое мышление.

«Вы предпочтёте выиграть 1:0 или 6:5? Я бы лучше выиграл 6:3. Потому что 1:0 — это, наверное, не хоккей. Бывают всякие игры, но сколько сейчас игр по 1:0 мы видим, в овертаймах и по буллитам — это, конечно, совсем уныло. Человек быстрее развивается, если он играет в хоккей. У этого, конечно, тоже должны быть рамки. Есть «красный лист» — зона обороны, где ты должен играть по определённым стандартам. В атаке включается твоя фантазия, твоё мастерство, твоё умение разбираться в конкретных ситуациях.



Если ещё и в атаке закрепощать хоккеистов, то человек будет работать в одном направлении. Когда придёт другой тренер с другим направлением, такой человек уже не сможет с этим справиться. Тогда у него возникнут проблемы: начнут сажать на лавку, менять, выгонять. У человека должна развиваться фантазия, игровое мышление. Если он забрасывает шайбу в зону, то должен делать это так, чтобы дальше игра развивалась на него или на его партнёра», — сказал Лемтюгов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

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