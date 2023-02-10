Лемтюгов: многие говорят про мою карьеру, что я был «ходоком» — как в «Игре престолов»

Тренер «Стальных Лисов» Николай Лемтюгов рассказал, что его привлекает в тренерской профессии.

«Что привлекает меня в профессии тренера? Многие говорят про мою карьеру, что я был «ходоком» — как в «Игре престолов». Я фильм не смотрел, но меня так назвали, потому что я был во многих командах лиги. У всех переходов были разные причины, всякое бывало.



Я продолжил карьеру в хоккее, и для меня это большой опыт. В чём? В том, что я научился выходить из разных ситуаций с минимальными потерями. Если в первый год я сомневался, то во второй могу на сто процентов сказать, что молодёжный хоккей — это прежде всего психология. Вижу параллели с теми тренерами, с которыми работал как игрок, и понимаю, что самое трудное в хоккее — найти общий язык с хоккеистом. Проблемы возникают тогда, когда тренер перестаёт искать ключи. Так как у тренера больше рычагов влияния на хоккеиста, при появлении сложностей он может либо супермощно затренировывать игрока, либо и вовсе прибегнуть к его увольнению.



Для меня очень интересно работать в тренерской профессии, потому что я пытаюсь найти ключи к каждому хоккеисту. Неважно — лучший он игрок в команде или, наоборот, у него что-то не получается. Я пытаюсь дорыться до самой сути, почему происходит тот или иной случай», — сказал Лемтюгов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате»: