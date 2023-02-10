Тренер «Стальных Лис» рассказал, как в команде отреагировали на вызов Федотова в армию

Тренер «Стальных Лис» Николай Лемтюгов рассказал, как в команде отреагировали на вызов голкипера ЦСКА Ивана Федотова в армию.

«Честно, какой-то паники вообще не было. Просто все начали задумываться о своём будущем: лучше тренироваться, лучше играть в хоккей, не пропускать колледж или университет. Мы на этом тоже делаем акцент. Если у нас выходной, значит, люди должны идти учиться. Мы настаиваем на том, чтобы люди не дома валялись, а думали про учёбу», — сказал Лемтюгов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Напомним, хоккеист был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. На данный момент Федотов проходит службу в Вооружённых силах РФ.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате»: