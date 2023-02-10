Бобровский быстрее всех вратарей в истории НХЛ добрался до отметки в 350 побед в лиге

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 32 сейва и был признан второй звездой победного матча с «Сан-Хосе Шаркс» (4:1).
Эта победа стала для россиянина 350-й в карьере. На это Бобровскому потребовалось 624 матча в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин быстрее всех голкиперов в истории НХЛ достиг 350 побед в лиге.
Второе место занимает Мартин Бродо, которому понадобилось 634 матча, чтобы одержать 350 побед в НХЛ. Третье место у Хенрика Лундквиста (636 матчей). Четвёртое место делят Крис Осгуд и Пекка Ринне с 638 матчами. Пятым стал Марк-Андре Флёри (645 матчей). На шестом месте расположился Патрик Руа (654 матча).
Напомним, Бобровский является первым российским вратарём, завоевавшим «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу чемпионата НХЛ (в сезоне-2012/2013). Сергей — единственный российский вратарь, получивший эту награду дважды.
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