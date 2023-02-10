Коваленко: Новокузнецк при поддержке Фетисова быстро сделает шаг в сторону КХЛ

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко уверен, что новокузнецкий «Металлург» вернётся в КХЛ. Экс-форвард участвовал в открытии «Дворца спорта Кузнецких Металлургов имени Короленко» после реставрации вместе с легендами советского хоккея во главе с Вячеславом Фетисовым.

«Мы с легендами были под впечатлением. Есть популярное мнение, что легче построить новый стадион, чем отремонтировать старый, но Новокузнецку реставрация точно удалась. Современнейшая арена, мне она напомнила новый стадион в Магнитогорске — и вместимостью (семь тысяч зрителей), и организацией пространства, и технологиями. С улыбками вспоминали о том, как 15-20 лет назад приезжали на старую «Арену» на матчи чемпионата — и жаловались на лёд, холод, сквозняки. Это были фирменные «фишки» старого стадиона. Сегодня обо всём этом можно забыть. Поздравляю регион!

Всех очень порадовало, что наша легенда Вячеслав Фетисов, можно сказать, будет курировать хоккейный Новокузнецк. Большие надежды на его «Академию». Если учесть, что регион богат на хоккейные таланты, то у Новокузнецка – светлое будущее. В лице КХЛ? Однозначно. Популярность хоккея в городе – огромная, мы с «Легендами» это почувствовали на протяжении всей командировки, было много автографов, разговоров о нашей игре, эмоций.

Капризов, Орлов, Бобровский, список можно долго продолжать, – только в последние годы Новокузнецк подарил российскому и мировому хоккею звёзд во всех линиях. Уверен, что это только начало. Когда «Металлург» вернётся в КХЛ? Учитывая поддержку властей, а также легенд во главе с Фетисовым, уверен, что Новокузнецку по силам быстро сделать шаг в сторону КХЛ. Это будет огромным плюсом для всего нашего клубного хоккея и сборной России», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

Напомним, новокузнецкий клуб с 2008 по 2017 год выступал в Континентальной хоккейной лиге. 24 мая 2017 года исключён из КХЛ решением руководства лиги из-за низких показателей, разработанных самой лигой.